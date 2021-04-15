Amsterdam'da 2-1 kazanan Roma, yarı final bileti alacak mı? Ajax'a verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

ROMA

- Amsterdam'da 1-0 geriye düşmesine rağmen Pau Lopez'in 53. dakikada kurtardığı penaltıdan sonra şahlanan Roma, Lorenzo Pellegrini ile 1-1'i bulmuş, Roger ile son noktayı koymuştu.

- Serie A'da da Bologna engelini kayıpsız geçtiler, beklentilerin altında kaldıkları sezonda 30 maç sonunda 54 puanla 7. sırada bulunuyorlar.

- Leonardo Spinazzola, Chris Smalling ve Stephan El Shaarawy sakat. Bruno Peres cezalı. Henrikh Mkhitaryan iyileşti.

- Savunmanın sağında, ilk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Rick Karsdorp olacak.

- Bu sezon Avrupa Ligi maçlarında 7 golü olan, son Bologna maçında da tabela yapan Borja Mayoral, ilk maçta kenardan gelmişti. Bu sefer ilk 11'de görebiliriz.

AJAX

- Hollanda Eredivisie'de açık ara şampiyonluğa koşan Ajax, 2-1'in rövanşında İtalya'da ne yapacak?

- Herkesin aklında geçtiğimiz sezonlarda deplasmanda aldığı sükseli galibiyetler varken bir sürpriz daha yapabilecekler mi?

- İlk maçta tecrübesiz Kjell Scherpen canlarını sıkmıştı, Stadio Olimpico'da eldivenler 38'lik Maarten Stekelenburg'ta olacak.

- Sağ bek Devyne Rensch cezası; Daley Blind, Noussair Mazraoui ve Zakaria Labyad sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

- TD Erik ten Hag elindeki tüm hücum silahlarını kullanabilir. İlk maçta takımı adını tek golün sahibi Davy Klaassen mutlaka ilk 11'de olacak. Hücum hattı "Neres, Antony & Tadic" üçlüsünden oluşacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Roma'nın iç sahada oynadığı son 5 resmi maçın tamamı "3.5 ALT" bitti.

- Roma, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını deplasmanda kazandığı 16 eşleşmenin tamamında turu geçmeyi başardı.

- Ajax'ın deplasmanda oynadığı son 11 resmi maçın tamamı "3.5 ALT" bitti.

- Ajax, Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettiği son 3 eşleşmenin 2'sinde turu geçmeyi başardı.

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%23'lük kesim taraf bahsini bir kenara bırakmış ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasına daha çok güveniyor...

%10'luk kesim ise "Roma kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve ilk maçta Amsterdam'da kazanan İtalyan ekipten rövanşta da galibiyet bekliyor.

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Dusan Tadic'in Ajax formasıyla attığı en güzel goller! İzleyelim...