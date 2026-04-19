Amrabat için Fenerbahçe'ye transfer teklifi! 2 ligden talip var

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 13:09

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Amrabat konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe, sezon başında Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiralamıştı.

Sarı lacivertliler, gelecek sezon düşünmediği Amrabat'ı satmak isterken, konuya ilişkin İspanyol basını önemli bir haberi kaleme aldı.

Konuya ilişkin yazılan haber şu şekilde oldu:

Sofyan Amrabat, Real Betis'in kilit oyuncularından biri halinde gel ancak kulüpteki geleceği garanti değil. Betis, nihai kararını vermek için beklemeye geçti.

Faslı orta saha oyuncusu riskli bir transfer olarak gözükse de, kısa sürede takıma uyum sağladı. Ancak takımdaki geleceğine yönelik planlamalar, Betis'in La Liga'daki sıralamasına bağlı.

Amrabat, Betis'teki performansıyla izleyenleri etkilemeyi başardı. Orta sahaya denge ve liderlik kattı. Bununla beraber sakatlıklar da yaşadı. Afrika Uluslar Kupası'na katılımı, takımı için önemli bir dönemde yer alamamasına neden oldu.

Buna rağmen Betis, onu transfer etmek için girişimlerde bulundu. Fenerbahçeli yetkililerle görüştü. Bununla beraber kulüp, görüşmeleri askıya aldı. Askıya almasının 2 sebebi var: Takımın ligdeki durumu ve finansal faktörler.

Betis 7 maçtır galibiyet elde edemiyor. Avrupa kupalarından elendi. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak önemli. Ligdeki konumu bunu belirleyecek.

Fenerbahçe, Amrabat'ın Betis'teki durumunu yakından takip ediyor. Türk kulübü, Betis'in ilgisinin farkında olmakla birlikte, kulübün bulunduğu durumun da bilincinde.

LA LIGA VE ALMANYA'DAN TALİPLERİ VAR

Amrabat, Avrupa transfer piyasasında cazip isimlerden biri konumunda. La Liga'da kendisi ile ilgilenenler var. Bununla beraber, Almanya Bundesliga'dan da talipleri bulunuyor.

Betis, oyuncunun menajeri ile görüşmelerini aktif olarak sürdürüyor. Her an Fenerbahçe'ye resmi teklif yapabilir ancak öncelik, sezon sonuna kadar beklemek gibi duruyor. Betis, La Liga'da sezonu Avrupa kupalarında katılır bir durumda bitirirse, iş resmiyete dökülecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
