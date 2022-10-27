Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak: 'Penaltıyı kaçırınca kupa sözü vermiştim'

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Ampute Futbol Milli Takımı teknik heyeti ve oyuncuları, özel bir geceyle dünya şampiyonluğunu kutladı. Bitexen’in düzenlediği geceye Bitexen Yönetim Kurulu Murahas Üyesi Musa Tahsin Doğan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve Ampute Futbol Milli Takım teknik heyeti ile oyuncuları katıldı. Muaz Ergezen “Biz 21 branşla Türkiye’nin en büyük spor federasyonuyuz. Her bir arkadaşımızın başarısı dillere destan” dedi. Musa Tahsin Doğan ise “Ampute Futbol Milli Takımımız Türkiye’nin en büyük gurur kaynağı oldu” ifadelerini kullandı

BU KADAR ÜZÜLMEMİŞTİM

2018 yılında Meksika’da penaltı atışları sonrasında kupayı kaybettikleri, o karşılaşmada penaltıyı kendisinin kaçırdığını dile getiren Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da “Ben terörle mücadelede ayağımı kaybettim, bu kadar üzülmedim. Ben o gün bu kupayı ülkemize armağan edeceğiz diye söz vermiştim. Bu sözümüzü tuttuk” diye konuştu

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