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Ampute Milli Takımı, namağlup çeyrek finalde

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#Avrupa Şampiyonası#Ampute Milli Takımı#Ampute Milli Futbol Takımı
Ampute Milli Takımı, namağlup çeyrek finalde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 16:54

Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu'nun üçüncü maçında İrlanda'yı 5-0 mağlup etti ve gruptan namağlup lider çıkarak çeyrek finale yükseldi.

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Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024'te C Grubu'nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, üçüncü maçında Camille Fournier Stadyumu'nda İrlanda ile karşı karşıya geldi.

Mücadele hızlı başlayan Ay-yıldızlılar, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında üstün oyununu sürdüren Milliler, 6. dakikada Rahmi Özcan ile farkı 2'ye çıkardı. 17. dakikada Türkiye, 3. gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Güleryüz'ün şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 18. dakikada yeniden sahneye çıkan Ömer Güleryüz, skoru 3-0'a getirdi. 19. dakikada maçın yıldızı Ömer Güleryüz, bir kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve Ay-yıldızlıları 4-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. 38. dakikada Ömer Güleryüz, kendisinin 4., takımının 5. golünü kaydetti.

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Karşılaşma 5-0 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.

Ampute Milli Takımı, namağlup çeyrek finalde

Bu sonuçla gruptan namağlup çıkan Milliler, adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan Ampute Milli Takımı'nın forveti Ömer Güleryüz, toplam 11 gole ulaşarak gol krallığında zirveye oturdu.

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#Avrupa Şampiyonası#Ampute Milli Takımı#Ampute Milli Futbol Takımı

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