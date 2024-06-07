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Ampute Milli Takımı güle oynaya finalde

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#Milli Takım#Futbol#Ampute Milli Futbol Takımı
Ampute Milli Takımı güle oynaya finalde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 18:45

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Polonya’yı mağlup 5-1 ederek adını finale yazdırdı.

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Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Ampute Futbol Milli Takımı, yarı final mücadelesinde Camille Fournier Stadyumu’nda Polonya ile karşı karşıya geldi.

Mücadele dengeli başladı. İlerleyen dakikalarda baskısını artıran milliler, 10. dakikada ceza sahasında topla buluşan Muhammet Yeğen’in golüyle 1-0 öne geçti. 21. dakikada sağ kanattan Ömer’in yerden pasında arka direkte Rahmi Özcan topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı ve ilk yarı Türkiye’nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan milliler 29. dakikada Ömer Güleryüz’ün pasında Şeyhmus Erdinç’in golüyle skoru 3-0 getirdi. 31. dakikada yine Ömer Güleryüz’ün asistinde Serkan Dereli topu ağlara gönderdi ve farkı 4’e çıkardı. 47. dakikada Polonya skoru 4-1'e getirirken, son sözü son dakikalarda Şeyhmus Erdinç söyledi ve mücadele 5-1 sona erdi. Bu sonuçla Ampute Futbol Milli Takımı finale çıktı.

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Ay-yıldızlılar, yarın finalde TSİ 17.00'de İspanya - İngiltere maçının galibiyle oynayacak.

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#Milli Takım#Futbol#Ampute Milli Futbol Takımı

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