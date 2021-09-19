Ampute Milli Takım Teknik Direktör Osman Çakmak'tan Türk futbolseverlere çağrı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Olympiakos, Yunanistan Süper Liginde haftayı galibiyetle kapattıOlympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde haftayı galibiyetle kapattı#Olympiakos
TBMM Başkanı Şentoptan ABye göç tepkisiTBMM Başkanı Şentop'tan AB'ye göç tepkisi!#Mustafa Şentop
Skandal sözleri büyük tepki çekmişti... Prof. Dr. Celal Şengör hakkında soruşturmaSkandal sözleri büyük tepki çekmişti... Prof. Dr. Celal Şengör hakkında soruşturma#Celal Şengör
Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: Takımımıza ve Aykut Hocaya sonuna kadar güveniyoruzBaşakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Takımımıza ve Aykut Hoca'ya sonuna kadar güveniyoruz"#Başakşehir
Rusyada seçim heyecanı İlk sonuçlar geldiRusya'da seçim heyecanı! İlk sonuçlar geldi#RUSYA
Cezayirin eski Cumhurbaşkanı Buteflika toprağa verildiCezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika toprağa verildi#Abdulaziz Buteflika
Bakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağızBakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağız#İhracat Rakamları
Balık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyorBalık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyor #Balık Avı
Mehmet Ali Erbilden Seda Sayana Kuruçeşme konserinde sürprizMehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz!#Mehmet Ali Erbil
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ampute Milli Takım Teknik Direktör Osman Çakmak'tan Türk futbolseverlere çağrı

#Ampute Milli Takımı#Osman Çakmak#Milli Takım
Ampute Milli Takım Teknik Direktör Osman Çakmaktan Türk futbolseverlere çağrı

Ampute Milli Takımı, finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olurken Teknik Direktör Osman Çakmak açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Ampute Milli Takımı olarak büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Teknik Direktör Osman Çakmak, Türk futbolseverlere yaptığı çağrıda, "Yarın, Allah nasip ederse saat 14:00'de Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar akıyorsa Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları da yarın bekliyoruz. Tarihe ve fikstüre baktım. Allah'ım, 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk geliyor! Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için evladını, babasını feda eden aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümü tuttuk." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ampute Milli Takımı#Osman Çakmak#Milli Takım