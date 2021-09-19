Ampute Milli Takım Teknik Direktör Osman Çakmak'tan Türk futbolseverlere çağrı

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Ampute Milli Takımı olarak büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Teknik Direktör Osman Çakmak, Türk futbolseverlere yaptığı çağrıda, "Yarın, Allah nasip ederse saat 14:00'de Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar akıyorsa Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları da yarın bekliyoruz. Tarihe ve fikstüre baktım. Allah'ım, 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk geliyor! Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için evladını, babasını feda eden aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümü tuttuk." diye konuştu.