Ampute Milli Futbol Takımı'nın gözü dünya şampiyonluğunda

Türkiye Kupası müsabakaları için Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ampute futbolun ülkede gittikçe gelişen bir spor olduğunu söyledi.



Ülkedeki 34 ampute futbol takımından 13'ünün Süper Lig, 10'unun 1. Lig, 11'inin ise 2. Lig'de bulunduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Üç ligimiz var. 3-5 takımdan 34 takıma kadar yükselen ampute futbol takımlarıyla dünyada birinci sıradayız. Bunu da dünyaya gösterdik. 2017'deki Avrupa Şampiyonası'nda Vodafone Park'ta dolu tribünler önünde oynadığımızda halkımız bize çok büyük destek verdi. Bu engelli kardeşlerimizin sporla buluşup çoğalmasını sağladı. 2018'de Meksika'daki Dünya Kupası'nda da ikinci olduk."



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk'ün, Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu belirten Yılmaz, "Bu unvanı Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Dünyada ampute futbol, Türkiye'den sorulacak. Bunun ilk ayağı da bununla gerçekleşecek çünkü başkanımız Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilmiş olacak. Onun yanında ülkemizi temsil edip daha ileriye götürmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Destekler bizi daha da heveslendiriyor ve engelli kardeşlerimiz mutlu oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



- "Her zaman şampiyonluğun en büyük adayıyız"



Ampute Milli Futbol Takımı'nın kurulduğu günden bu yana katıldığı tüm şampiyonalarda ilk 3'te yer aldığına dikkati çeken Yılmaz, sürekli başarılı olmak için çaba gösterdiklerini, sporcuların da özveriyle çalıştığını vurguladı.



"Organize bir ligimiz var. Avrupa'da bizim kadar iyi bir seviyede değil. Her zaman şampiyonluğun en büyük adayıyız." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki sporcular dünya literatürüne en az 10 yıl damga vuracak. Gençlerimiz de yavaş yavaş geliyor. Evde ayağım yok diye misafirin karşısına bile çıkmayan engellilerimiz, hiç aparat ve takma ayak kullanmadan dışarıya çıkabiliyor, gezmeye gidebiliyor. Engelli gençlerimiz artık her hareketini kendine öz güveni gelmiş olarak yapabiliyor. Normal sporcuların yaptığı güç, dayanıklılık ve koşu aynı idmanları yapıyoruz. Bu grubumuz avantajlı, dezavantajlı değil. Ayakta durabiliyorlar, merdiven çıkabiliyorlar, asansörsüz de olsa bir yere gidebiliyorlar. Geleceğe daha umutla bakıyoruz."



Ülkede bulunan 1500 ampute sporcudan 800-900'ünün aktif olduğunu kaydeden Yılmaz, "Yurt dışından Gana, Rusya, İran ve Avrupa'dan sporcularımız var. En çok Gana'dan sporcumuz var. Neredeyse Gana Milli Takımı Türkiye'de oluşmuş vaziyette. Şu anda yaklaşık 40-50 yabancı sporcu, Türkiye'de ampute futbol oynuyor. 2002'de Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başladı. 2007 itibarıyla milli takımımız ve ligler oluştu. Gittikçe gelişen bir lig konumuna geldi. Dünya Kupası'nda ikinci olduk. Avrupa Şampiyonası'nda ise birinci olmamız itibarıyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Dünya Kupası'nda da şampiyon olarak ülkemize bu gururu yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.



- "Dünya şampiyonu olacağız"



Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Polonya'daki Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nın gelecek yıla ertelendiğini belirtti.



Bu şampiyonada birinci olmak için hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Çakmak, "Kulüplerimizdeki sporcularımıza bakıyoruz, yeni bir heyecan ve jenerasyon var. Önceden Avrupa şampiyonu olduk. Bunun tesadüf olmadığını her seferinde söylüyoruz. Dünya şampiyonu olacağız. Gün gelecek biz gaziler olarak bu engelli kardeşlerimize rol model olacağız ve dünyada ampute futbol, Türkiye'den sorulacak. Bu bizim sloganımız. Gerçekten dünyada bir numarayız." ifadelerini kullandı.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!