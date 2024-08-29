Ampute futbolun gelişimi devam ediyor

Haberin Devamı

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz ve kaleci Furkan Arslan önemli açıklamalar yaptı.

İSMAİL TEMİZ: ZİRVE KALMAK İÇİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ

Takımdaşlık önemli lakin takımdaşlıktan öte aile olabilmek daha önemli takım içerisinde hiyerarşi var ve bu hiyerarşide tüm sporcularımızın özel ve genel sorunlarıyla ilgilenip bir teknik direktör olarak çözmeye çalışıyoruz ve bunu büyük bir özveriyle yapıyoruz önemli olan aile olabilmek.

Şampiyon olmak çok zor şampiyon olarak kalabilmek ondan daha zor dolayısıyla daha çok çalışıp hep zirvede yer almak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

TÜM ENGELLİLERİ SPORA, SOSYAL HAYATA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Gelecekteki hedeflerimiz malum biliyorsunuz yüzyılın depremini yaşadık ve ülkemizde de 12 milyon civarı engelli var bunların 6 milyona yakını ortopedik engelli amacımız tüm engellileri sporla sosyal hayata kazandırmak futbol oynamak isteyen engellileri ampute futbola kazandırmak.

Haberin Devamı

Ayrıca bu takımın başarılarında etkisi olan ve bize sponsor olan Mercedes’e çok teşekkür ediyoruz inşallah bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi destekleri artarak devam edecek.

FURKAN ARSLAN: EN İYİSİYİZ

Bir ilki başardık çok mutlu ve gururluyuz çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığında üçüncü kez kupayı ülkemize getirerek bir dünya rekoru kırmanın mutluluğunu halen yaşıyoruz. Milletimizi, ailemizi, üzerimizde emeği olan herkesi bir nebze olsa da mutlu etmenin gururunu hep yaşıyotruz.

Milli takımımız alınabilecek tüm dereceleri elde etti, bu başarının arka planında disiplinli çalışma, hedefe odaklanma, fedakarlık, sabır, işini aşkla yapma gibi bir çok terim sayabilirim fakat en önemlisi takım bütünlüğü ve uyumu.

Dünyada ampute futbol branşında söz sahibiyiz ve en iyisiz diyebiliriz. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi destekleri artarak devam edecek.

Haberin Devamı

A MİLLİ TAKIM'LA ÇOK İYİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Biz ampute milli takımı olarak A milli takımımızla çok iyi bir iletişim içerisindeyiz. EURO 2024’ü an ve an takip ettik hop oturduk hop kalk tık çeyrek finali de geçebilirdik ama nasip olmadı buralara kadar gelerek iyi bir futbol ve karakter ortaya koyan A milli takımımız hepimizi gururlandırdı.

Kamp hayatımızdan bahsedecek olursak sabah erkenden kalk kahvaltını yap ardından antrenmana başla antrenman bittikten sonra duş yemek akşam antrenmanına kadar dinlenme ve sosyal aktivite ve sonra günün ikinci antrenmanını yapıRyosun antrenman içeriğine girecek olursak biz kaleciler takımdan ayrı ısınma,koordinasyon, temel tutuş ve planjon çalışmaları ile çalışıp takımla birlikte çift kale maça ,şut çalışmasına , duran top organizasyona, savunma ve hücum prensipleri varyasyonlarına hazırlanıyoruz antrenman bittikten yemek sonrası gece 11’e kadar dinlenme ve sosyal zaman ile geçiyor.

Haberin Devamı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’na bağlıyız sponsorlarla birlikte ayakta kalabilen bir camia ve federasyonuz. Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı olmak çok isteriz ama şu an sponsorumuz olarak bize destek vermekte.

İmkanlar ve şartlar bizi bazen negatif etkilese de gelecekten umutluyuz umarım ileride ampute futbol hak ettiği ilgiyi ve değeri görecektir.