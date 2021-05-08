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GeriFutbol Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı 5-0 mağlup etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı 5-0 mağlup etti

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Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı 5-0 mağlup etti

Ampute Futbol Milli Takımı, bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Polonya ile oynadığı özel maçı 5-0 kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'ya konuk oldu.

Selim Karadağ, Feyyaz Gözaçık, Okan Şahiner, Ömer Güleryüz, Muhammet Yeğen, Kemal Güleş ve Alican Kuruyamaç 7'lisi ile maça başlayan milli takım, Alican Kuruyamaç (2), Ömer Güleryüz ile Kemal Güleş'in (2) ile golleriyle rakibini 5-0 mağlup etti.

Ampute Futbol Milli Takımı, yarın Polonya ile hazırlık maçında bir kez daha karşılaşacak. TSİ 14.15'te başlayacak mücadelenin Amp Futbol Polska Facebook hesabından canlı yayımlanacağı bildirildi.

Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Polonyayı 5-0 mağlup etti

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