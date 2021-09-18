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Ampute Futbol Milli Takımı final maçı ne zaman?

#Ampute Futbol Milli Takımı Final Maçı Ne Zaman?#Ampute Futbol Milli Takımı
Ampute Futbol Milli Takımı final maçı ne zaman

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı. Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yı 5-2 yenerek finale yükseldi. Bu gelişmenin ardından final müsabakasının tarihi merak konusu oldu. Peki, Ampute Futbol Milli Takımı final maçı ne zaman?

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Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde Rusya'yla karşılaştı. Maçın 50+4. dakikasında Kemal Güleş'le bir gol daha bulan Türkiye, 5-2'lik galibiyetle finale adını yazdırdı. İşte, Ampute Futbol Milli Takımı final maçının ayrıntıları...

Son şampiyon Türkiye, finalde 19 Eylül Pazar günü ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya'yla karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.00'de oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale kalan Milliler, turnuvada D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde ise İrlanda'yı 4-0 yenerek yarı finale kalmıştı.

 

 

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