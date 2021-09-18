Ampute Futbol Milli Takımı final maçı ne zaman?

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde Rusya'yla karşılaştı. Maçın 50+4. dakikasında Kemal Güleş'le bir gol daha bulan Türkiye, 5-2'lik galibiyetle finale adını yazdırdı. İşte, Ampute Futbol Milli Takımı final maçının ayrıntıları...
Son şampiyon Türkiye, finalde 19 Eylül Pazar günü ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya'yla karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.00'de oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale kalan Milliler, turnuvada D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde ise İrlanda'yı 4-0 yenerek yarı finale kalmıştı.