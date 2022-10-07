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Canlı: Ampute Futbol Milli Takım Dünya Kupası'nda final için sahada! Türkiye-Özbekistan maçı

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#Ampute Futbol Milli Takımı#Ampute Futbol Milli Takımı Yarı Final Maçı#Futbol
Canlı: Ampute Futbol Milli Takım Dünya Kupasında final için sahada Türkiye-Özbekistan maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 13:05

Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Ampute Futbol Dünya Kupası'nın yarı finalinde Özbekistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Ampute Futbol Milli TakımıDünya Kupası yarı final maçında Özbekistan ile karşı karşıya geliyor.

Maçta ilk yarı oynanıyor

Türkiye 1-0 Özbekistan

Gol: 1' Ömer Güleryüz

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fas'ı 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Dünya Kupası’nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-Yıldızlı ekip, yarı finalde rakibi çeyrek finalde İtalya’yı 5-1 yenen Özbekistan ile mücadele ediyor. Müsabaka Vodafone Park’ta oynanıyor. İşte Türkiye-Özbekistan maçı canlı yayın bilgileri...

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ay-Yıldızlı ekip, çeyrek finalde Fas ekibine karşı elde ettiği galibiyetin ardından yarı finalde Özbekistan ile mücadele ediyor.

Türkiye Özbekistan yarı final maçı saat 20:00'de başladı.

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Vodafone Park'ta oynanan müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

 

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