Canlı: Ampute Futbol Milli Takım Dünya Kupası'nda final için sahada! Türkiye-Özbekistan maçı

Haberin Devamı

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan ile karşı karşıya geliyor.

Maçta ilk yarı oynanıyor

Türkiye 1-0 Özbekistan

Gol: 1' Ömer Güleryüz

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fas'ı 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Dünya Kupası’nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-Yıldızlı ekip, yarı finalde rakibi çeyrek finalde İtalya’yı 5-1 yenen Özbekistan ile mücadele ediyor. Müsabaka Vodafone Park’ta oynanıyor. İşte Türkiye-Özbekistan maçı canlı yayın bilgileri...

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ay-Yıldızlı ekip, çeyrek finalde Fas ekibine karşı elde ettiği galibiyetin ardından yarı finalde Özbekistan ile mücadele ediyor.

Türkiye Özbekistan yarı final maçı saat 20:00'de başladı.

Haberin Devamı

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.