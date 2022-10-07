Canlı: Ampute Futbol Milli Takım Dünya Kupası'nda final için sahada! Türkiye-Özbekistan maçı

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Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası yarı final maçında Özbekistan ile karşı karşıya geliyor.
Maçta ilk yarı oynanıyor
Türkiye 1-0 Özbekistan
Gol: 1' Ömer Güleryüz
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fas'ı 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Dünya Kupası’nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-Yıldızlı ekip, yarı finalde rakibi çeyrek finalde İtalya’yı 5-1 yenen Özbekistan ile mücadele ediyor. Müsabaka Vodafone Park’ta oynanıyor. İşte Türkiye-Özbekistan maçı canlı yayın bilgileri...
AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ay-Yıldızlı ekip, çeyrek finalde Fas ekibine karşı elde ettiği galibiyetin ardından yarı finalde Özbekistan ile mücadele ediyor.
Türkiye Özbekistan yarı final maçı saat 20:00'de başladı.
Vodafone Park'ta oynanan müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.