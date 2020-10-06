Among Us, PUBG Mobile’ın 2020 indirilme rekorunu kırdı

Pandemi döneminde mobil oyunların yükselişe geçmesi ve PUBG Mobile’ın Hindistan’da yasaklanması gibi pek çok etkenle birlikte Among Us da durdurulamaz bir yükseliş sergiledi.

Toplamda 84 milyon indirilen oyun, bu yılın en popüler oyunlarından birine dönüştü. Oyun aslında 2018 yılında çıkmıştı. Oyun birkaç sene başarı gösteremedi, sonrasında oyunun geliştiricileri oyunun yeni bir versiyonunu yapmaya karar verdiler ve Among Us 2 ortaya çıktı.

Oyunu bu kadar popüler yapansa kolay anlaşılabilir mekanikleri yanında büyük bir arkadaş grubuyla oynanabilir olması oldu. Oyun mekanikleri birçok parti oyununun sahip olduğu kart oyunu Mafia veya Werewolf’a benzetilebilir.

Oyunun ünü, Pewdiepie ve Pokimane gibi yayıncıların da oyunu oynamasıyla giderek arttı.