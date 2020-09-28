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Haber Giriş: 28.09.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Among Us, 60 milyon aktif iOS kullanıcısına ulaştı

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Among Us, 60 milyon aktif iOS kullanıcısına ulaştı
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Yayınlandığı günden beri geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan ve ulaşmaya devam eden Among Us, mobil kullanıcıları da etkisine aldı.

Oyunun geliştiricilerinden biri olan Forest Willard, Among Us ile ilgili dikkat çeken veriler yayınladı. Willard’ın yayınladığı grafiklere göre oyun, daha fazla hata bulunmasına rağmen mobil platformlarda daha çok oyuncuya ulaşmış durumda. 60 milyon kullanıcı ile iOS grafikte en yüksek değere sahip.

Among Us, 60 milyon aktif iOS kullanıcısına ulaştı

Grafikten de görülebildiği üzere, oyun çıktıktan çok kısa bir süre sonra ani bir sıçramayla istikrarlı bir yükselişe geçmiş.

“Elimde sürekli bir CCU veritabanı yok ama DAU (Günlük Aktif Kullanıcı) verileri var.

Günlük Aktif Kullanıcı demek her yeni günde oyununuzu kaç yeni kişinin oynadığı demek. Genelde CCU verilerinin 20 katı değere sahip olur.

İlk grafik biraz aptalca çünkü katsayılara bağlı loglarla grafiğini çıkaramıyorum. 

Pekala, sanırım bu daha ilgi çekici bir grafik.”

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