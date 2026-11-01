Amir Murillo'dan beraberlik itirafı: 'Rahatladık, kaybettik!'

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Amir Murillo ve Taylan Bulut açıklamalar yaptı.

AMIR MURILLO: "RAHATLADIK, KAYBETTİK"

"2-0'dan sonra yapmamız gereken şeyleri yapmadık. Yapmaya devam etmedik. Ritmimizi kaybettik. Rahatladık. Burada 2 önemli puanı bu yüzden kaybettik.

Deplasmanda almamız gereken puanları alamadık. Çok üzüntü verici. İçeride iyi oynuyoruz ama deplasmanları geliştirmemiz gerekiyor. Rekabet seviyesinde yukarıda olmak için bu performansları göstermemiz gerek."

TAYLAN BULUT: "SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"

"Yüzde yüz kazanmamız gereken bir maçtı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok."