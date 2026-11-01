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Amir Murillo'dan beraberlik itirafı: 'Rahatladık, kaybettik!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Amir Murillo#Taylan Bulut
Amir Murillodan beraberlik itirafı: Rahatladık, kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 21:42

Beşiktaş'ta Amir Murillo ve Taylan Bulut, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Amir Murillo ve Taylan Bulut açıklamalar yaptı.

AMIR MURILLO: "RAHATLADIK, KAYBETTİK"

"2-0'dan sonra yapmamız gereken şeyleri yapmadık. Yapmaya devam etmedik. Ritmimizi kaybettik. Rahatladık. Burada 2 önemli puanı bu yüzden kaybettik.

Deplasmanda almamız gereken puanları alamadık. Çok üzüntü verici. İçeride iyi oynuyoruz ama deplasmanları geliştirmemiz gerekiyor. Rekabet seviyesinde yukarıda olmak için bu performansları göstermemiz gerek."

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TAYLAN BULUT: "SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"

"Yüzde yüz kazanmamız gereken bir maçtı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok."

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#Beşiktaş#Amir Murillo#Taylan Bulut

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