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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 19:36,Son Güncelleme:/

Çaykur Rizespor'da Aminu Umar sezonu kapattı

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Çaykur Rizespor'da Aminu Umar sezonu kapattı
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Çaykur Rizesporlu futbolcu Aminu Umar, ön çapraz bağlarından ameliyat edildi.

Sakatlığı dolaSüper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da dizinden ameliyat edilen Aminu Umar, sezonu kapattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Aminu Umar'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından sporcuya ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuz, 6 ay içerisinde tekrar çalışmalara başlayabilecektir." ifadelerine yer verildi.yısıyla Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yağılan Umar'ın ameliyatının başarılı geçtiği fakat 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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