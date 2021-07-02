Amerika'nın en hızlı kadını Sha'Carri Richardson'un başı dertte! Uyuşturucu testi pozitif çıktı, olimpiyatları kaçırabilir...

Spor Arena Dış Haberler - Koronavirüs pandemisi sebebiyle bu yaza ertelenen ve 23 Temmuz - 9 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek olan 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde ABD atletizm takımında deprem yaşanıyor.

Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan yetkili bir kaynak, Amerikalı rekortmen sprinter Sha'Carri Richardson'un uyuşturucu testinden geçemediğini ve kanında yasaklı maddeye rastlandığını öne sürdü.

OLİMPİYATLARDAN MEN EDİLEBİLİR

Sürati sebebiyle efsane atlet Flo-Jo'ya benzetilen ve 'yeni Flo-Jo' benzetmesi yapılan 21 yaşındaki atlet, esrar kullandığının tespit edilmesinin ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Sha'Carri Richardson, test sonucu doğrulanması halinde ABD atletizm takımından çıkartılacak ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 100 metrede yarışma şansını kaybedecek.

İDDİALARA DAİR HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Uyuşturucu testini geçemediği iddia edilen Sha'Carri Richardson, suçlamalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak bu sabah kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İnsanım" ifadelerini kullandı.

BİYOLOJİK ANNESİNİ YENİ KAYBETTİ

Geçtiğimiz ay biyolojik annesini kaybeden Sha'Carri Richardson'un duygusal bir dönemden geçtiği tahmin ediliyor.

Sha'Carri Richardson, Olimpiyat vizesi aldığı yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta biyolojik annem hayatını kaybetti. Beni dünyaya getirdiği için ona minnettarım. Ona sonsuz saygım var ve kendisini çok seviyorum. Onun da beni çok sevdiğini biliyorum. Ancak buna rağmen bugün piste çıktım. Hala hayallerimin peşinde konuşuyorum. Ailemi gururlandıracak başarılar elde etmek için çalışıyorum. Ancak gerçek şu ki, nasıl bir dönemden geçtiğim hakkında kimsenin fikri yok. Hayatta herkesin uğraştığı zorluklar vardır, bunu anlıyorum. Ancak beni pistte koşarken gördüğünüzde bilin ki 'poker face' olmuşumdur. Ailem olmadan ben bir hiç olurdum. Her şey için onlara minnettarım. Eğer onlar olmasa Sha'carri Richardson diye biri olmazdı. Bu yüzden ailem benim her şeyim. Ölene kadar da öyle kalacaklar..." demişti.

ESRAR KULLANMANIN CEZASI İKİYE AYRILIYOR

Dünya Anti Doping Ajansı, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren esrarı 'kötüye kullanım maddesi' olarak sınıflandırılıyor. Yönetmelik gereği, esrar kullandığı tespit edilen ve doğrulan sporcu, sportif faaliyetlerden 4 yıla kadar men cezası alabilir.

Esrar kullandığı tespit edilen ve doğrulanan ancak kullandığı maddenin performansına olumlu etkisi olmadığını ispat edebilen sporcunun cezası 3 aya kadar indirilebilir.

HER İKİ İHTİMALDE DE OLİMPİYATLARI KAÇIRABİLİR

Bu doğrultuda, Sha'Carri Richardson'un esrar kullandığı doğrulanması durumunda her iki ihtimal çerçevesinde de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek. 21 yaşındaki sporcu, kullandığı maddenin performansına pozitif etki etmediğini ispatlasa dahi başlamasına 21 gün kalan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yetişemeyecek.

HAYALİ OLİMPİYATLARA KATILMAKTI

Sha'Carri Richardson daha önce verdiği bir röportajda, "Kim ne derse desin ben bir olimpiyat sporcusuyum. Çocukluk hayalimdi bu. Piste çıkan her atletin hayalidir olimpiyatlar..." demişti.

100 METREYİ 10.68 SANİYEDE KOŞTU

Sha'Carri Richardson, geçtiğimiz Oregon’da 100 metreyi 10.64 saniyede koşmuş ancak hızını arttıran arka rüzgar sebebiyle bu derecesi geçersiz sayılmıştı. Bir sonraki etapta ters rüzgarla 100 metreyi 10.86 saniyede koşan Sha'Carri Richardson, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etmişti.

DİSKALİFİYE EDİLİRSE YERİNE KİM GEÇECEK?

Sha'Carri Richardson ceza alması ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamaması durumunda yerine Jenna Prandini'nin milli takıma dahil edilmesi bekleniyor. Jenna Prandini, Sha'Carri Richardson’ın kazandığı 100 metre yarışını dördüncü olarak tamamlamıştı.

SON 10 YILIN EN HIZLISI

10 Nisan 2021 tarihinde 100 metreyi 10.72 saniyede koşan Sha'Carri Richardson, Amerikalı kadın atletler arasında son 10 yılda yapılmış en iyi derecenin sahibi. ABD'nin en hızlı aktif sporcusu unvanını elinde bulunduran Sha’Carri Richardson, aynı zamanda tüm zamanların en hızlı 6., ABD'nin ise en hızlı 4. kadın atleti konumunda.

BENZETİLDİĞİ FLO-JO KİM?

Florence ‘Flo-Jo’ Griffith Joiner, 1988 Seul Olimpiyatları’nda 100 metre, 200 metre ve bayrak yarışlarında altın madalya kazandıktan sonra atletizm dünyasının yeni yıldızı olmuştu. Eylül 1998’de uykusunda epileptik nöbet geçirdikten sonra 38 yaşında hayatını kaybeden Flo-Jo, 1998 yarışları öncesinde formundaki hızlı iyileşme nedeniyle performans arttırıcı ilaç kullanmakla suçlanmıştı. Ancak yarışırken yapılan tüm uyuşturucu testlerinden geçmişti.