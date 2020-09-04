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Haber Giriş: 04.09.2020 - 18:27 | Son Güncelleme:

Amerikan Futbol Ligi'nin yayıncısı belli oldu!

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Amerikan Futbol Ligi'nin yayıncısı belli oldu!
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Saran Group, uzun bir aranın ardından Amerikan futbolunu Türk sporseverlerle buluşturuyor. İzleyiciler 13 Eylül’de, yeni sezonun ilk haftasından Falcons – Seahawks maçıyla NFL heyecanını yaşamaya başlayacaklar.

Amerikan Futbol Ligi’nin başlamasına günler kala Saran Group sporseverleri sevindiren bir iş birliğine daha imza attı. Amerikan Futbol Ligi (National Football League) ve ligin şampiyonluk maçı olan Super Bowl ile Playoff maçları 13 Eylül 2020 itibarıyla canlı yayınla S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Amerikan Futbol Ligi sezona, Atlanta Falcons - Seattle Seahawks karşılaşmasıyla başlıyor. 13 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan iki yıldız takım, izleyiciye büyük bir heyecan yaşatmak için gün sayıyor.

S Sport2‘nin geniş yayın yelpazesinde Portekiz Ligi, Juventus TV, Roma TV, MLS, NCAA Basketbol Ligi,ATP250, Diamond League, Worldsuperbike WTA ve DTM’nin yanı sıra pek çok içerik yer alıyor.

S Sport2, Kablo TV 241. kanal, Vodafone TV 12. kanal ve TV+78. kanaldan izlenebiliyor.

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