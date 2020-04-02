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Haber Giriş: 02.04.2020 - 17:34,Son Güncelleme:/

Amerika'da doktorlar beyzbol forması giyecek!

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Amerika'da doktorlar beyzbol forması giyecek!
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Dünya üzerinde en çok koronavirüs vakası görünen ülke durumundaki ABD’de beyzbol üniformalarından maske ve hastane elbisesi üretiliyor.

Spor Arena / Efkan BUCAK | Amerikan Beyzbol Ligi MLB’nin resmi forma üreticisi olan Fanatics, elindeki tüm kumaşları tıbbi malzeme üretimine ayırdı. Firmanın 1 milyona yakın maske ve elbise üreteceği açıklandı. Fabrika ilk etapta, New York Yankees ve Philadelphia Phillies forma kumaşlarını kullandı. ABD üzerinde 3.5 milyon maske ihtiyacı olduğu belirtildi.

MLB’de geçen salı günü başlaması planlanan sezon, salgın nedeniyle ertelenmişti.

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