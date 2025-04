Amerika'da Cengiz Ünder şov başladı! Fenerbahçe 25 milyon Dolar bedel biçmişti

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Marsilya'dan transfer ettiği ancak beklenen performansı bir türlü alamadığı milli futbolcu Cengiz Ünder'i MLS takımlarından Los Angeles FC'ye devre arasında kiralamıştı.

Yavaş yavaş maç temposunu yakalamaya başlayan Cengiz Ünder, ABD'de adından söz ettirmeye başladı.

MLS'in onuncu haftasında Los Angeles FC, St.Louis City'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda konuk ekip, Cedric Teuchert'in golüyle 1-0 öne geçti.

CENGİZ GİRDİ KİLİDİ ÇÖZDÜ

68. dakikada Los Angeles FC'de Morales oyundan çıkarken yerine Cengiz Ünder girdi. Oyuna girer girmez topla buluşan Cengiz, sağ kanattan uzak kale direğine doğru sol ayağıyla yaptığı ortada meşin yuvarlağı Denis Bouanga ile buluşturdu ve Gabonlu oyuncuya dokunmak kaldı.Denis Bouanga 74'te bir de penaltı kaçırırken konuk ekip, 89. dakikada Ordaz'ın kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti. Bu golün hemen ardından Cengiz Ünder'in takımı, Denis Bouanga ile eşitliği yakaladı ve maç 2-2 sona erdi.

Ligde 14 puanı bulunan Los Angeles FC dört galibiyet alırken iki de beraberlik elde etti.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den devre arasında Los Angeles FC'ye 25 milyon Dolar opsiyonla kiralanmıştı. Şu ana kadar 9 maça çıkan Cengiz Ünder, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

There's that man again. ⚡️



Denis Bouanga tucks away Cengiz Ünder's cross to level the match! pic.twitter.com/Ql70hNuBDv