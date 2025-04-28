×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Amerika'da Cengiz Ünder şov başladı! Fenerbahçe 25 milyon Dolar bedel biçmişti

Güncelleme Tarihi:

#Cengiz Ünder#Los Angeles FC#Fenerbahçe
Amerikada Cengiz Ünder şov başladı Fenerbahçe 25 milyon Dolar bedel biçmişti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 10:32

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonuna MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünider, Amerika'da şov yapmaya başladı. Cengiz, sonrada oyuna girdiği maçta direkt skora etki etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Marsilya'dan transfer ettiği ancak beklenen performansı bir türlü alamadığı milli futbolcu Cengiz Ünder'i MLS takımlarından Los Angeles FC'ye devre arasında kiralamıştı.

Yavaş yavaş maç temposunu yakalamaya başlayan Cengiz Ünder, ABD'de adından söz ettirmeye başladı.

MLS'in onuncu haftasında Los Angeles FC, St.Louis City'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda konuk ekip, Cedric Teuchert'in golüyle 1-0 öne geçti.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden açıklama: Soruşturma başlatılsınFenerbahçe'den açıklama: 'Soruşturma başlatılsın!'Haberi görüntüle

CENGİZ GİRDİ KİLİDİ ÇÖZDÜ
68. dakikada Los Angeles FC'de Morales oyundan çıkarken yerine Cengiz Ünder girdi. Oyuna girer girmez topla buluşan Cengiz, sağ kanattan uzak kale direğine doğru sol ayağıyla yaptığı ortada meşin yuvarlağı Denis Bouanga ile buluşturdu ve Gabonlu oyuncuya dokunmak kaldı.Denis Bouanga 74'te bir de penaltı kaçırırken konuk ekip, 89. dakikada Ordaz'ın kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti. Bu golün hemen ardından Cengiz Ünder'in takımı, Denis Bouanga ile eşitliği yakaladı ve maç 2-2 sona erdi.

Haberin Devamı

Ligde 14 puanı bulunan Los Angeles FC dört galibiyet alırken iki de beraberlik elde etti.

Gözden KaçmasınJose Mourinhodan kazandıran hamlelerJose Mourinho'dan kazandıran hamleler!Haberi görüntüle

SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den devre arasında Los Angeles FC'ye 25 milyon Dolar opsiyonla kiralanmıştı. Şu ana kadar 9 maça çıkan Cengiz Ünder, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cengiz Ünder#Los Angeles FC#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!