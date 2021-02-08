Amerika televizyonlarında Lionel Messi damgası! Tüm zamanların en iyi sporcusu listesinde...

Spor Arena Dış Haber | Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs'i 31-9 mağlup ederek 18 yıl sonra Super Bowl'da şampiyonluğa ulaşırken maç heyecanı kadar televizyon ekranlarına yansıyanlar da dikkat çekiciydi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Super Bowl finaline damgasını vuranlardan birisi de Lionel Messi oldu. Tampa Bay Buccaneers ile Kansas City Chiefs arasındaki maç öncesi Amerikan televizyonlarında tüm zamanların en iyi sporcuları listesi yer aldı.

Ekrana 4 isim getirilirken Lionel Messi, kendisine listenin son sırasında yer bulabildi. ABD televizyonuna göre tüm zamanların en iyi sporcusu bir Super Bowl şampiyonluğu daha yaşayan Tom Brady, ikincisi NBA efsanesi Michael Jordan ve üçüncüsü Buz hokeyinin en iyilerinden sayılan Wayne Gretzky oldu...

BRADY: ''MESSİ FAVORİ FUTBOLCUM''

Brady, geçtiğimiz günlerde Lionel Messi hakkında ''Messi hiç şüphesiz benim favori futbolcum. Çok çok iyi bir sporcu, bana göre tüm zamanların en iyilerinden.'' sözlerini kullanmıştı.

110 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

110 milyon kişinin televizyondan izlediği Super Bowl'da bu liste oldukça dikkat çekerken Lionel Messi'nin son sırada kalması bazı sporseverleri şaşırttı. Sosyal medyada sadece Messi değil Michael Jordan'ın da daha yukarılarda olması gerektiği belirtildi.

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