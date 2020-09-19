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Haber Giriş: 19.09.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Amerika Hükümeti, Tencent’e bağlı oyun şirketlerini radarına aldı

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Amerika Hükümeti, Tencent’e bağlı oyun şirketlerini radarına aldı
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ABD Yabancı Yatırım Hazine Komitesi (CFIUS), içinde Riot Games ve Epic Games gibi oyun şirketlerinden güvenlik protokollerine ilişkin bilgi vermelerini istedi.

Bloomberg’in raporuna göre CFIUS Epic Games, Riot Games ve başka oyun şirketlerine Tencent ile olan derin bağları nedeniyle, kullanıcı verileriyle ilgili güvenlik protokolleri hakkında hükümete bilgi vermelerini istedi.

Tencent, dünya çapında birçok oyun geliştiricisi ve ve yayıncısı şirketten hisse sahibi. Şirketin en önemli isimlerinden Riot Games tamemen Tencent’e aitken Epic Games’in %40’ına sahip.

Bu hareketinden önce Amerika hükümeti yine Tencent’e ait olan WeChat ve QQ apps uygulamalarına karşı da benzer bir tutum sergilemişti. Bu yüzden CFIUS’un bu hamlesi sektörü yakından takip edenleri çok da şaşırtmadı.

Amerika Hükümeti, Tencent’e bağlı oyun şirketlerini radarına aldı

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