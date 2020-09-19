Amerika Hükümeti, Tencent’e bağlı oyun şirketlerini radarına aldı

Bloomberg’in raporuna göre CFIUS Epic Games, Riot Games ve başka oyun şirketlerine Tencent ile olan derin bağları nedeniyle, kullanıcı verileriyle ilgili güvenlik protokolleri hakkında hükümete bilgi vermelerini istedi.

Tencent, dünya çapında birçok oyun geliştiricisi ve ve yayıncısı şirketten hisse sahibi. Şirketin en önemli isimlerinden Riot Games tamemen Tencent’e aitken Epic Games’in %40’ına sahip.

Bu hareketinden önce Amerika hükümeti yine Tencent’e ait olan WeChat ve QQ apps uygulamalarına karşı da benzer bir tutum sergilemişti. Bu yüzden CFIUS’un bu hamlesi sektörü yakından takip edenleri çok da şaşırtmadı.

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