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Amerika Açık'ta şampiyon Jannik Sinner!

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#Amerika Açık#Jannik Sinner#Tenis
Amerika Açıkta şampiyon Jannik Sinner
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 23:34

Amerika Açık tek erkekler finalinde Taylor Fritz'i 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Jannik Sinner şampiyon oldu. İtalyan raket, kariyerinin ikinci grand slam zaferini yaşadı.

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Teniste sezonun son grand slam turnuvası olan Amerika Açık, erkekler finaliyle sona erdi. ABD'li Taylor Fritz ile İtalyan Jannik Sinner, finalde karşı karşıya geldi.

Dünya 1 numarası Jannik Sinner, 12 numara rakibi Fritz'i 6-3, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve Amerika Açık'ta şampiyon oldu.

ABD Açık'ı ilk kez kazanan Sinner, kariyerinin ikinci grand slam zaferini elde etti.

Bu sezon Avustralya Açık'ı da kazanan Sinner, Amerika Açık'ta tek erkeklerde şampiyon olan ilk İtalyan tenisçi oldu.

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#Amerika Açık#Jannik Sinner#Tenis

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