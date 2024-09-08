Amerika Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka!

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Teniste sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık'ta tek kadınlar finali, ABD'li Jessica Pegule ile Belaruslu Aryna Sabalenka arasında oynandı. Dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, dünya 6 numarası Pegula'yı 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Kariyerinde ilk kez Amerika Açık kazanan Sabalenka, toplamda 3. kez grand slam zaferi yaşadı.

Bu sezon Avustralya Açık'ı da kazanan 26 yaşındaki Sabalenka, sezonun iki sert kort grand slam turnuvasında da şampiyonluğa ulaşmış oldu.

30 yaşındaki Jessica Pegula ise, ilk grand slam finalini kaybetti.