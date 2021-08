Amerika Açık'ta heyecan başlıyor! Djokovic tarih yazma peşinde, Cem İlkel ilk kez...

İlk kez 1881 yılında düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, yarın TSİ 18.00'de New York kentinde başlayacak.



Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ABD Açık, bu yıl 30 Ağustos-12 Eylül tarihlerinde 141. kez organize edilecek.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yapılan ilk grand slam organizasyonu olan ve karşılaşmaların seyircisiz oynandığı 2020 ABD Açık'ın aksine, bu kez tribünler tam kapasite hizmet verecek.



ABD Tenis Federasyonu (USTA), ilk etapta herhangi bir şart aranmayacağını duyurmasına karşın, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun baskısıyla 12 yaş üstündeki kişilerin en az bir doz aşı olduğunu kanıtlamasını istedi. Kapalı alanlar dışında maske takma zorunluluğu da olmayacak.



- Rekor para ödülü



2019'da kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu 57,2 milyon dolara çıkaran ABD Açık, birçok spor etkinliği gibi Kovid-19'dan olumsuz etkilenmiş ve toplam ödül 53,4 milyon dolara düşmüştü.



Bu yıl ise tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül, 3 milyondan 2,5 milyon dolara geriledi. Fakat toplam ödül, yeni bir rekor olan 57,5 milyon dolara yükseldi.



- Cem İlkel, ilk grand slam ana tablo maçına çıkacak



Erkekler dünya sıralamasındaki en iyi derecesi 188'inciliğe 26 Temmuz'da çıkan milli tenisçi Cem İlkel, bir ay sonra da kariyerinde bir başka ilke imza attı.

Daha önce 8 kez grand slam elemelerinde mücadele eden ancak ikinci turdan ötesini göremeyen 26 yaşındaki sporcu, 9. denemesinde ana tabloya girmeyi başardı.



Marsel İlhan'dan sonra tek erkekler kategorisinde grand slam ana tablosuna kalan ikinci Türk tenisçi olan Cem, yarın ABD Açık'ın ilk turunda, klasmanın 138. sırasındaki Alex Molcan (Slovakya) ile karşılaşacak.



- Birçok favori turnuvaya katılamayacak



ABD Açık'ta şampiyonlukları bulunan birçok ünlü tenisçi, sakatlıklarından dolayı turnuvayı kaçıracak.



Erkeklerde turnuvayı 5 kez kazanan Roger Federer, 4 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal ve son şampiyon Dominic Thiem, kadınlarda ise 6 kupası bulunan Serena Williams, korta çıkamayacak.



Kadınlar dünya sıralamasının 5. basamağındaki Sofia Kenin de Kovid-19 test sonucu pozitif çıktığı için organizasyonda yer almayacak.



- Djokovic tarihe geçmenin eşiğinde



Erkekler dünya sıralamasının zirvesinde yer alan ve turnuvayı 2011, 2015, 2018'de kazanan Novak Djokovic, Nadal ve Federer'in yokluğunda en büyük şampiyonluk adayı olacak.



Grand slam kariyerindeki 21. kupasını kovalayacak Sırp raket, bunu başarması halinde Federer ve Nadal ile paylaştığı "En fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu kıracak.



Bu sezon Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'ı kazanan 34 yaşındaki raket, ABD Açık'ta da mutlu sona ulaşması halinde tarihte ender görülen bir başarıya imza atacak.



Djokovic, aynı yıl içinde 4 grand slam turnuvasında da şampiyonluğa uzanan tarihteki 3. erkek tenisçi olarak kayıtlara geçecek. Erkeklerdebunu başaran ilk isim 1938'de ABD'li Don Budge oldu. Avustralyalı Rod Laver da 1962 ve 1969'da tüm grand slam turnuvalarını kazandı.



"Takvim yılı grand slam"i yapmayı başaran kadın tenisçiler listesi ise ABD'li Maureen Connolly (1953), Avustralyalı Margaret Court (1970) veAlman Steffi Graf'dan (1988) oluşuyor.



Djokovic'in şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri, kendisini yarı finalde yendikten sonra Tokyo 2020'de altın madalya alan Alexander Zverev, bu yılın Avustralya Açık finalisti Daniil Medvedev, Roland Garros finalisti Stefanos Tsitsipas ve Wimbledon finalisti Matteo Berrettini olacak.



Djokovic'in çeyrek finalde Berrettini (6 numaralı seribaşı), yarı finalde Zverev (4), finale çıkması halinde de Medvedev (2) veya Tsitsipas (3) ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.



- Barty, formunu ABD'de de sürdürme peşinde



Son 9 grand slam turnuvasında 7 farklı şampiyonun çıktığı kadınlar kategorisinde sonucu tahmin etmek zor olsa da Wimbledon'dan sonra Cincinnati Masters'ı da kazanan dünya 1 numarası Ashleigh Barty öne çıkıyor.



Barty; 2016 finalisti Karolina Pliskova (4 numaralı seribaşı), 2019 şampiyonu Bianca Andreescu (6), Iga Swiatek (7), Petra Kvitova (10) ve Tokyo 2020'nin altın madalyalı ismi Belinda Bencic (11) ile beraber ana tablonun aynı yarısında mücadele edecek.



Ana tablonun diğer yarısında ise son dönemde yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle eski formundan uzak gözükse de dört grand slam şampiyonluğunu da sert kortta kazanan Naomi Osaka (3) başı çekiyor.



2018 ve 2020 şampiyonu Osaka'nın final yolundaki rakipleri arasında Aryna Sabalenka (2), Elina Svitolina (5), Barbora Krejcikova (8), Garbine Muguruza (9), Simona Halep (12), 2016 şampiyonu Angelique Kerber (16) ve 2017 şampiyonu Sloane Stephens bulunuyor.



- Birçok uygulama ilk kez ABD Açık'ta hayata geçti



Turnuva, ilk defa 1881 yılının ağustos ayında Rhode Island eyaletindeki Newport kentinde bulunan çim kortlarda organize edildi.



Yalnızca ABD Ulusal Lawn Tenis Federasyonu (USNLTA) üyelerinin katılabildiği ilk turnuvayı kazanan Richards Sears, sonraki 6 şampiyonluğu da kimseye bırakmadı. 1887 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği şampiyona, 1975-1977 yıllarında çim kortta oynandı.



ABD Açık, 1978'de ABD Tenis Federasyonu (USTA) tarafından New York kentindeki Flushing Meadows Corona Park'ta inşa edilen USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'ne taşındığından beri asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki kortlarda düzenleniyor.



Sürtünmenin çok düşük düzeyde olduğu DecoTurf kortta toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topun, çim yüzeyden sonra en yüksek hıza kavuştuğu ABD Açık'ın zemini, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.



ABD Açık, 1970 yılında eşitlikle biten (6-6) setlerin, bir tenisçi, iki fark yakalayıncaya kadar sürmesi yerine "tie break" ile sonuçlandığı, 1973'te ise tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonlarının eşit para ödülü aldığı (1973 şampiyonları John Newcombe ve Margaret Court, 25'er bin dolarla ödüllendirildi) ilk "grand slam" turnuvası olma özelliğini de taşıyor.



Turnuvanın bir diğer özelliği ise tenisçilerin hakem kararlarına itiraz etmesini sağlayan “Şahin gözü” adlı bilgisayar sisteminin 2006 yılında ilk kez burada kullanılması. Şahin gözü, 2006 yılında ilk kez merkez kort Arthur Ashe ile Louis Armstrong sahalarında kullanıldı.



ABD Açık'ı diğer grand slam turnuvalarından ayıran bir özelliği de merkez kort olarak kullanılan ve adını Afro-Amerikan tenisçi Arthur Ashe'den alan 23 bin 771 kapasiteli tenis kortuna sahip olması. Dünyanın en yüksek kapasiteli kortu olan Arthur Ashe'in çatı sistemi, 6,5 dakikada kapatılabiliyor.



- ABD Açık'ın "en"leri



Geçen yıl tek erkeklerde Dominic Thiem, tek kadınlarda ise Naomi Osaka'nın şampiyon olduğu ABD Açık Tenis Turnuvası'na ait öne çıkan istatistikler şöyle:



Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), *Bill Larned (ABD) - 7 kez

Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5

John McEnroe (ABD), Rafael Nadal (İspanya) - 4



Kadınlar:

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 kez

*Helen Wills (ABD) - 7

Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6



Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD) - 7 kez

*Bill Tilden (ABD) - 6

Roger Federer (İsviçre) - 5



Kadınlar:

Chris Evert (ABD) - 4 kez

*Helen Jacobs (ABD) - 4

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 4



Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2020 - Dominic Thiem (Avusturya)

2019 - Rafael Nadal (İspanya)

2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)

2016 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Marin Cilic (Hırvatistan)

2013 - Rafael Nadal (İspanya)

2012 - Andy Murray (Büyük Britanya)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)



Kadınlar:

2020 - Naomi Osaka (Japonya)

2019 - Bianca Andreescu (Kanada)

2018 - Naomi Osaka (Japonya)

2017 - Sloane Stephens (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Flavia Pennetta (İtalya)

2014 - Serena Williams (ABD)

2013 - Serena Williams (ABD)

2012 - Serena Williams (ABD)

2011 - Samantha Stosur (Avustralya)



En genç kazananlar

Erkekler: Pete Sampras (ABD) (1990) - 19 yaşında

Kadınlar: Tracy Austin (ABD) (1979) - 16 yaşında



En yaşlı kazananlar

Erkekler: *William Larned (ABD) (1911) - 38 yaşında

Kadınlar: *Molla Bjurstedt Mallory (Norveç, ABD) (1926) - 42 yaşında



NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.