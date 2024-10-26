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Ameliyat olan Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kulübede olacak mı?

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#Galatasaray#Okan Buruk#Beşiktaş
Ameliyat olan Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kulübede olacak mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 11:44

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da gözler Okan Buruk'a çevrilmiş durumda. Cuma günü acil olarak apandisit ameliyatı olan Buruk, derbide takımının başında olacak mı?

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UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 geçen ve Beşiktaş maçına odaklanan Galatasaray'da dün teknik direktör Okan Buruk acil olarak ameliyat oldu. Öğle saatlerinde rahatsızlanan ve hastaneye giden Buruk'a apandisit teşhisi konuldu ve ameliyata alındı. Deneyimli teknik adamın başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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DERBİDE TAKIMIN BAŞINDA SAHADA OLACAK MI?

Ameliyatın ardından Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde Galatasaray yedek kulübesinde olup olmayacağı merakla beklenmeye başlandı. Gelen haberlere göre sağlık durumu iyi olan başarılı teknik adam, Beşiktaş maçında kulübede olacak.

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DURSUN ÖZBEK ZİYARET ETTİ

TFF ve Beşiktaş başta olmak üzere Okan Buruk için çok sayıda kulüp geçmiş olsun mesajı paylaşırken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Okan Buruk'u hastanede ziyaret etti.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Beşiktaş

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