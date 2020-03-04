MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAmed Sportif Faaliyetler'inden kadın taraftarlara jest
GeriFutbol Amed Sportif Faaliyetler'inden kadın taraftarlara jest
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 16:38,Son Güncelleme:/

Amed Sportif Faaliyetler'inden kadın taraftarlara jest

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amed Sportif Faaliyetler'inden kadın taraftarlara jest
Abone Olgoogle-news

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 8 Mart Pazar günü oynayacağı Pendikspor karşılaşmasını kadın taraftarlar ücretsiz izleyebilecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Amed Sportif Faaliyetler, pazar günü kendi sahasında Pendikspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarını tüm tribünler için 1 lira olarak açıkladı. Saat 14.00’da başlayacak karşılaşma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar için ise ücretsiz olacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor karşılaşması öncesinde şehirde adeta seferberlik ilan etti. Ligde zor günler geçiren ve küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçını taraftar desteğiyle kazanmanın hesaplarını yapıyor. Yönetim, maçın bilet fiyatlarını tüm tribünler için 1 lira olarak belirledi. Basın toplantısı düzenleyen kulüp başkanı Metin Kılavuz ve teknik direktör İbrahim Cezayir, takımın ligdeki kritik durumuna dikkat çekerek tüm taraftarları ve spor kamuoyunu maça davet etti.

Bu arada Amedspor’un kalecisi Abdülaziz Demircan, Pendikspor maçı öncesinde önemli bir davranışa imza attı. Tecrübeli futbolcu, taraftarlara dağıtılmak üzere 7 bin bilet satın aldı. Bu biletlerin taraftarlara ücretsiz dağıtılacağı kaydedildi. Pazar günü Diyarbakır Stadında saat 14.00’da başlayacak karşılaşma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar için ise ücretsiz olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle