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Amedspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi!

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#Ersun Yanal#Amedspor#Amedspor Haberleri
Amedsporda Ersun Yanal dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 13:37

1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Amedspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

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Sezona 1. Lig’de şampiyonluk parolasıyla çıkan Amedspor'da işler yolunda gitmiyor. İlk 10 haftanın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Diyarbakır ekibinde teknik direktör Ersun Yanal ile yol ayrımına gelindi.

Kötü sonuçlar nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirilen Ersun Yanal ile sözleşme fesih görüşmeleri yapıldı.

İki taraf fesih şartlarında uzlaşma sağladı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.

Amedspor, 3 galibiyet 4 beraberlik, 3 mağlubiyet ve topladığı 13 puanla 15. sırada yer alıyor.

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#Ersun Yanal#Amedspor#Amedspor Haberleri

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