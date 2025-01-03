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Amedspor - Ankaragücü maçının saati ve günü değişti

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#Trendyol 1. Lig#Amedspor#MKE Ankaragücü
Amedspor - Ankaragücü maçının saati ve günü değişti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 17:28

1. Lig'de Amedspor'un sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçın güvenlik önlemleri sebebiyle tarihi değişti.

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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü maçının günü ve saatinde değişikliğe gidildi.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar doğrultusunda, 11.01.2025 Cumartesi günü Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanması planlanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmamızın başlama saati, güvenlik önlemlerinin tam olarak alınabilmesi amacıyla 12.01.2025 Pazar günü saat 16.00 olarak güncellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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#Trendyol 1. Lig#Amedspor#MKE Ankaragücü

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