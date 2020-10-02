Amedaj Vetrih Gaziantep FK’da | Transfer Haberleri

Teknik direktör Marius Sumudica’nın haftalardır transfer istiyorum taleplerine yönetim karşılık vermeye başladı.

Kırmızı – Siyahlı temsilcimiz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Amedej Vetrih ile anlaşmaya vardı.



AMEDEJ VETRİH KİMDİR?



16 Eylül 1990 yılında Slovenya’nın Sempeter takımında forma giyen Vetrih, futbola ülkesi takımlarından Gorica’da başladı. 2014 yılında İtalya’nın köklü takımlarından Parma’ya transfer olan başarılı orta saha oyuncusu, son olarak ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyiyordu.



Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 1.81 cm boyundaki Vetrih, oyun zekası ve özellikle yüksek pas başarısıyla adından söz ettirmeyi başardı. Kariyerinde 264 resmi müsabakaya çıkan Sloven futbolcu, 27 gol atıp 11 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 3 kez de ülkesi adına Milli formayı terleten Vetrih, bundan sonraki kariyerine kırmızı-siyahlı formamız altında devam edecek.

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