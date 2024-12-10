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Amed Sportif, Şanlıurfaspor'u eli boş gönderdi

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#Futbol#Amed Sportif#Şanlıurfaspor
Amed Sportif, Şanlıurfasporu eli boş gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 00:40

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Kapluhan, Emir Eray Eyisoy

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Uğur Adem Gezer, Veli Çetin, Ömer Bayram, Murat Uçar, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 75 Oktay Aydın), Traore (Dk. 88 Mehmet Yeşil), Bruno Lourenço (Dk. 75 Sinan Kurt), Gradel, Yılmaz Ceylan (Dk. 88 Batuhan Tur), Assombalonga (Dk. 90+2 Yakal Taylan)

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Fatih Eren, Miraç Acer (Dk. 75 Ahmet Gökbayrak), Burak Can Çamoğlu, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 82 Forsell), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Begic (Dk. 75 Cuma Menize), Ofosu (Dk. 82 Ashkovski), Kayode (Dk. 87 Mehmet Yüksel)

Goller: Dk. 12 Murat Uçar, Dk. 69 Muhammed Gönülaçar (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 44 Muhammed Gönülaçar (Penaltıdan) (Şanlıurfaspor)

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Sarı kartlar: Dk. 37 Kayode, Dk. 82 Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), Dk. 41 Bruno Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler)

 

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#Futbol#Amed Sportif#Şanlıurfaspor

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