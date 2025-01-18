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Amed Sportif ile Fatih Karagümrük puanları paylaştı

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#Futbol#Fatih Karagümrük#Amed Sportif
Amed Sportif ile Fatih Karagümrük puanları paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 18:25

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Gökmen Baltacı

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Murat Uçar, Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Yılmaz Ceylan (Dk. 68 Çekdar Orhan), Cassubie (Dk. 89 Yakal Taylan), Traore, Gradel (Dk. 7 Adekanye), Assombalonga

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 81 Ahmet Sivri), Dovedan (Dk. 89 Emir Tintiş), Johnson, Tresor Doh, Göktan Gürpüz, Talha Ülvan, Çağtay Kurukalıp (Dk. 89 Arda İbrahim Akgün), Andre Gray (Dk. 65 Paoletti)

Goller: Dk. 23 Camacho (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Yakal Taylan (Amed Sportif Faaliyetler)

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Kırmızı kart: Dk. 60 Tresor Doh (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 18 Yılmaz Ceylan, Dk. 63 Uğur Adem Gezer, Dk. 75 Traore, Dk. 90+9 Sinan Kurt (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 43 Djilobodji, Dk. 63 Furkan Bekleviç, Dk. 90+1 Talha Ülvan, 90+6 Arda İbrahim Akgün (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

 

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#Futbol#Fatih Karagümrük#Amed Sportif

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