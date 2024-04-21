Amed Sportif - Iğdırspor maçında olay! 14 kişi gözaltına alındı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 77 puanla lider Amed Sportif Faaliyetler, 68 puanla 3'üncü yer alan ve Play- Off hesapları yapan Alagöz Holding Iğdırspor'u konuk etti. Karşılaşma için, çevre illerden de gelen takviye polis ekipleriyle 6 bin 100 polis görev aldı. Büyükşehir Belediyesi de 2 farklı noktada LED ekranlar kurarak seyircilerin karşılaşmayı izlemesini sağladı. Emniyet verilerine göre maç için kente 600 bin civarında kişi geldi.

STAT TAMAMEN DOLDU, 3 BİN KİŞİ DIŞARIDA KALDI

Karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken, 33 bin kişi kapasiteli Diyarbakır Stadyumu da tamamen doldu. Sahte ve karaborsa biletler nedeniyle, biletli ve kombine bilet sahibi yaklaşık 3 bin kişi dışarıda kaldı. İçeri girmek isteyen taraftarlardan bazıları, polise taş ve yabancı madde attı.

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Çıkan olaylarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Büro Amirliği ekipleri, polis aracından "Burada bir olumsuzluk olabileceğini bildiğimiz için kent meydanında veya 15 Temmuz parkında izleme alanları, büyük dev ekranlar oluşturuldu. Tekrar ediyorum. Kolluk kuvvetleri müdahale etmeyecek. Biz burada vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Münferit müdahaleler istemiyoruz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yok yere vatandaşlarımızla karşı karşıya gelmiş oluyoruz. Fazla bilet veya sahte bilet süreciyle alakalı kimsenin kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelmesini istemiyoruz" anonsunu yaptı.

Diyarbakır'da oynanan "Amed Sportif Faaliyetler - Alagöz Holding Iğdırspor" karşılaşmasında, sahte ve karaborsa biletler nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi stadyuma giremedi.



Emniyet verilerine göre maç için kente 600 bin civarında kişi geldi.pic.twitter.com/AHGHxJAb4c — Spor Arena (@sporarena) April 21, 2024

AMED SPORTİF 2-0 KAYBETTİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amedspor, evinde Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-0 yenildi.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Amedspor, Diyarbakır Stadyumu’nda Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk etti. Amedspor, 11. dakikada Halil İbrahim Sönmez’in golüyle ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı. İkinci yarıda da üstün oynayan Iğdırspor, Bekir Can Kara’nın 68. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti. Maçın geri kalan kısmında gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.



Maça şampiyonluk parolası ile çıkan lider Amedspor, aldığı mağlubiyetle 77 puanda kaldı. Amedspor’un en yakın takipçisi Kastamonuspor ise deplasmanda Karamanspor’u 3-0 yenerek 74 puanla farkı 3’e indirdi.

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