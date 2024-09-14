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Amed Sportif Faaliyetler tek golle kazandı

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#Futbol#Amed Sportif Faaliyetler#Bandırmaspor
Amed Sportif Faaliyetler tek golle kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 20:00

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Teksüt Bandırmaspor'u tek golle geçti.

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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Teksüt Bandırmaspor'u 1-0 yendi.

Bu arada Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcuları, maç öncesindeki seremoniye üzerinde "Narin" yazılı siyah tişörtle çıktı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Dura

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi (Dk. 46 Diakhaby), Paulinho (Dk. 46 Paixao), Nomel (Dk. 68 İbrahim Kaya), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 84 Sitoe), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 60 Diniyev), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Faruk Can Genç

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Mehmet Murat Uçar (Dk. 72 Doğan Can Davas), Lourenço (Dk. 59 Batuhan Tur), Traore, Assombalonga (Dk. 78 Ömer Bayram), Gradel, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, N'Koulou, Oktay Aydın (Dk. 90 Sinan Kurt)

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Goller: Dk. 2 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Dk. 83 Atınç Nukan (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Assombalonga, Dk. 28 Mehmet Murat Uçar, Dk. 77 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler)

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#Futbol#Amed Sportif Faaliyetler#Bandırmaspor

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