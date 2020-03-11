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Futbol
İHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 14:26,Son Güncelleme:/

Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk edildi

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Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk edildi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen hafta Diyarbakır’da oynanan ve Pendikspor’un 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğince 10 Mart’ta PFDK’ya yapılan sevk raporları şöyle oluştu:

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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