Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3 golle geçti

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Trendyol 1. Lig 4. hafta son maçında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfa'da oynan müsabakada Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.
1’nci Lig’in 4’üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfa’da konuk ettiği Kocaelispor’u 3-0 yendi.
32’nci dakikada Sinan’ın pasında kale önünde topla buluşan Oktay, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
63’üncü dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Adama Traore, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
85’inci dakikada Murat Uçar’ın ara pasıyla topu alan Adama Traore sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Serdar Osman Akarsu, Ferhat Çalar
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Murat Uçar, Traore, Assombalonga, Sinan Kurt (Dk. 62 Serkan Odabaşoğlu), Mehmet Yeşil (Dk. 33 Çekdar Orhan), Batuhan Tur (Dk. 62 Yılmaz Ceylan), Alberk Koç, N'Koulou, Oktay Aydın (Dk. 69 Uğur Adem Gezer)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Appindangoye, Pedro, Mıjo (Dk. 8 Harun Tekin), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 60 Yusuf Cihat Çelik), Mendes (Dk. 60 Furkan Gedik), Ahmet Oğuz (Dk. 79 Mehmet Yılmaz), Barış Alıcı (Dk. 46 Yunus Emre Gedik)
Goller: Dk. 32 Oktay Aydın, Dk. 63, Dk. 86 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 75 Çekdar Orhan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 52 Vukovic (Kocaelispor)
Kırmızı kartlar: Dk. 4 Gökhan Değirmenci, Dk. 20 Muharrem Cinan (Kocaelispor)