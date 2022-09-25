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Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktı! İçişleri Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi

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#TFF 2’Nci Lig#Amed Sportif Faaliyetler#Bursaspor
Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktı İçişleri Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliğinden açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 23:57

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’un 6’ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler’in, evinde Bursaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından olaylar çıktı. İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görseller sonrasında, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu. Diyarbakır Valiliği ise bazı taraftarların üzerlerindeki tişört ve açılan flamalarla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

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Diyarbakır Stadyumu’nda Bursaspor’u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler maçı 2-0 kazandı. Karşılaşma sırasında ve sonrasında stadyum içerisinde yer yer gerginlik yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde Bursaspor’un futbolcularını soyunma odasına aldı. Maç bitiminin hemen ardından ise stadyum dışına çıkan taraftarlar taşkınlık çıkardı. Polisin uyarısına rağmen taraftarlar polise taş attı. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıktı. Polis, bazı noktalarda gaz kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AMED SPORTİF FAALİYETLER-BURSASPOR MAÇINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçında tribünlerde yaşanan görüntülere ilişkin İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktı İçişleri Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliğinden açıklama geldi



BAYRAK VE TİŞÖRTLERLE İLGİLİ OLARAK VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Müsabakanın başlarında Güney Kale arkasında bir grup stadyuma Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKYB) simgeleyen bayrak ve tişörtle girdi. Sosyal medyada da paylaşılan fotoğrafların ardından Diyarbakır Valiliği şu açıklamayı yaptı;

"İlimizde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Stadyum çevresinde polisin güvenlik önlemi sürüyor.

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#TFF 2’Nci Lig#Amed Sportif Faaliyetler#Bursaspor

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