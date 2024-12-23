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Amed Sportif evinde kazandı! 2 gol ve 1 kırmızı

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#Futbol#Amed Sportif#Ümraniyespor
Amed Sportif evinde kazandı 2 gol ve 1 kırmızı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 23:18

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

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1’inci Lig’in 17’inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler, 21 Aralık 2016’da Malatya’dan dönerken Elazığ’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Şeyhmus Özer’in resminin basıldığı tişörtlerle sahaya çıktı.

Evinde Ümraniyespor’u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, karşılaşmaya golle başladı.

2’nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Uçar topu penaltı noktasına çevirdi. Gelen topla buluşan Traore’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler, 45+8’inci dakikada farkı 2’ye çıkaran golü buldu. Sağ kanattan açılan ortada Lovric topu göğsüyle kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

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Karşılaşmanın son bölümlerine doğru girilirken 83’üncü dakikada Ümraniyespor’da Hoti rakibine yaptığı faulle 2’nci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Amed Sportif Faaliyetler maçı 2-0 kazandı.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Egemen Savran, Sabri Öğe

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Murat Uçar, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Traore, Cassubie (Dk. 46 Doğan Can Davas), Gradel (Dk. 37 Lovric) Mehmet Yeşil (Dk. 76 N'Koulou), Yılmaz Ceylan (Dk. 76 Oktay Aydın), Assombalonga (Dk. 31 Yakal Taylan)

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Furkan Apaydın, Soukou, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Batuhan Çelik), Cavare, Hoti, Atalay Babacan (Dk. 46 Barış Ekincier), Benny (Dk. 86 Mehmet Ali Büyüksayar), Minchev (Dk.46 Bardhi)

Goller: Dk. 2 Traore, Dk. 45+8 Lovric (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kartlar: Dk. 83 Hoti, Hüsamettin Balcı (Maç bitiminde) (Teknik sorumlu) (Central Hospital Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Veli Çetin, Dk. 90+4 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 80 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)

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#Futbol#Amed Sportif#Ümraniyespor

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