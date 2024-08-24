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Amed Sportif Başkanı Aziz Elaldı: "Transfer yapmak için çalışmalarımız sürüyor..."

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#Trendyol 1. Lig#Aziz Elaldı#Amed Sportif
Amed Sportif Başkanı Aziz Elaldı: Transfer yapmak için çalışmalarımız sürüyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 16:22

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in başkanı Aziz Elaldı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

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Aziz Elaldı, Diyarbakır Stadı'nın zeminindeki sorunlar nedeniyle ligin 4. haftasındaki maçlarının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) dilekçe verdiklerini ve taleplerinin kabul edildiğini söyledi.

Uğur Okulları İstanbulspor ile oynadıkları maçta Diyarbakır Stadı'nın zeminindeki sorunların görüldüğünü aktaran Elaldı, "Saha zemininin onarılması için önümüzdeki 1 Eylül 2024'te kendi sahamızda oynayacağımız Kocaelispor maçının İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması konusunda TFF'ye verdiğimiz dilekçe kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Başkanı Aziz Elaldı: Transfer yapmak için çalışmalarımız sürüyor...

Zor bir ligde mücadele ettiklerini anlatan Elaldı, transfer çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

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"İhtiyaç duyulan mevkilere transfer yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu sezon 12 transfer yaptık. Kulübümüzün ve kentimizin ekonomik kaynaklarını düşünmeden transfer yapamayız. Bu transferleri günlerce düşünerek, artılarını ve eksilerini kontrol ederek yaptık. Yaptığımız transferler kesinlikle nokta, çok iyi transferler, sadece bir uyum süreci sorunu var. Takıma geç katılan da oldu. Sağ, sol açık, bir de santrafor ihtiyacımız olduğunu herkes biliyor. Transfer çalışmamız devam ediyor ama öyle bir piyasa var ki devasa paralar konuşuluyor. Bizim de öyle risklere girme şansımız yok. Dolayısıyla bunları sık elleyip, sık dokumalıyız. Sabırlı olmak gerekir. Bu lig, gerçekten zor. Sabır ve anlayış bekliyoruz."

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#Trendyol 1. Lig#Aziz Elaldı#Amed Sportif

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