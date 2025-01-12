×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Amed Sportif, Ankaragücü'nü 90+6'da yıktı

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Amed Sportif Faaliyetler#Ankaragücü
Amed Sportif, Ankaragücünü 90+6da yıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 18:34

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, MKE Ankaragücü'nü 90+6. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Traore kaydetti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Kadir Akıllı

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90 Batuhan Tur), Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram (Dk. 90 Alberk Koç), Sinan Kurt, Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Lovric), Cassubie (Dk. 71 Çekdar Orhan), Traore, Gradel, Assombalonga (Dk. 90 Mehmet Yeşil)

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Diogo Aleksis Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dk. 90 Mesut Emre Kesik), Ali Kaan Güneren, Cem Tuna Türkmen (Dk. 76 Emre Gültekin), Rotariu, Varga, Bajic (Dk. 71 Dadashov)

Haberin Devamı

Gol: Dk. 90 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 47 Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Traore, Dk. 82 Lovric, Dk. 90 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Amed Sportif Faaliyetler#Ankaragücü

BAKMADAN GEÇME!