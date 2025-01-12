Amed Sportif, Ankaragücü'nü 90+6'da geçti

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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Traore kaydetti.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Kadir Akıllı
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90 Batuhan Tur), Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram (Dk. 90 Alberk Koç), Sinan Kurt, Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Lovric), Cassubie (Dk. 71 Çekdar Orhan), Traore, Gradel, Assombalonga (Dk. 90 Mehmet Yeşil)
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Diogo Aleksis Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dk. 90 Mesut Emre Kesik), Ali Kaan Güneren, Cem Tuna Türkmen (Dk. 76 Emre Gültekin), Rotariu, Varga, Bajic (Dk. 71 Dadashov)
Gol: Dk. 90 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 47 Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Traore, Dk. 82 Lovric, Dk. 90 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler)