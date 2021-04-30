AMD Yılın ilk çeyreğinde 3.4 Milyar Dolar ile rekor kırdı

Geçtiğimiz gece yapılan AMD Kazanç Konferansı Çağrısı sırasında 3.45 Milyar Dolarlık gelirleri olduğunu açıkladı, bu gelir geçen yıla göre %93’lük bir artış ifade ediyor. Geçen sene 1.43 Milyar Dolar geliri olan Bilgi İşlem ve Grafik bölümü bu sene 2.1 Milyar Dolarlık gelir elde etti. Bu gelir sayesinde 262 Milyon Dolar olan kar miktarı 486 Milyon Dolara kadar çıktı.

Donanım için böylesine çok talep olan bir dönemde bu sayılar şaşırtıcı değil. Ancak bu Kazanç Konferansının soru cevap bölümüne gidildiğinde şirketin CEO’su Lisa Su, edilen bu karın ne kadarının kripto para madenciliğine ait olduğuna şaşırmış gibi görünüyordu.

BofA Securities şirketinde analist olan Vivek Arya’nın kripto para sektörünün kar artışında nasıl bir etkisi olduğu sorusuna karşın Lisa Su:

“Kripto piyasa hakkında bir soru sordunuz, bizim... elimizdeki kripto verileri ihmal edilebilir derecede. Yani karımız temel iş planımızdan, gerçekten. Yeni ürünler çıkış yapıyor, müşteriler hızla benimsiyor ve satışlar hızla artıyor.” dedi.

Bu küçük tereddüt, durumun ciddiye alınmadığını gösteriyor olabilir. Esasında AMD’nin kripto para madenciliğinin kazançları üstünde nasıl bir etkisi olduğunu ölçmek için etkili çok az yol bulunuyor. Gerçekten oyuncular için satılan GPU’ların ve madencilik amacıyla alınan GPU’ların sayılarının ayrıştırılmaması şu anda belirli bir veri göstermenin zor olduğu anlamına geliyor.

Kripto para camiasındaki bu ani artış işinize bağlı olarak doğru bir zamana veya çok yanlış bir zamana denk gelmiş olabilir. Yine de, pandeminin de etkisiyle artan bilgisayar bileşenleri talebini karşılayabilmek için yönetim kurulu istikrarsız bir taban oluşturdu.

Kripto para madenciliğinin oyun kartlarının bulunabilirliğini etkilemediği savunsa da, Nvidia kripto madencilerini değerli oyun GPU'larından uzaklaştırmak için madencilik odaklı bir dizi CMP SKU'yu piyasaya sürmeye başladı. Bu yeni madencilik odaklı kartların başarısı Nvidia’yı bile şaşırtmayı başardı. Oyuncuların ve madencilerin ayrılmasında rol oynayan bu kartlar ile Nvidia 30 serisi grafik kartlarının tamamında madencilik kısıtlaması uygulayarak madencilerin yeni kartlara geçiş yapmasını sağlayabilir. Tüm bunların amacı ve faydası, Nvidia’nın kendi kar oranının nereden geldiğini rahat bir şekilde görebilmesi oluyor.

AMD tarafından ileride buna benzer bir sisteme geçileceği ile ilgili bir imada bulunulmadı fakat şirketin duruşu kripto para madenciliği de dahil olmak üzere herhangi bir iş yükünü sınırlandırmayacağı yönünde. Ancak bu şekilde ilerlemeleri insanların kripto madenciliği ile ilgili sorularının cevapsız bırakılacağı anlamına da geliyor.

Şeffaflık, şu anda iş dünyasının en önemli ve merkez ilkesi durumunda. Uzun bir zaman da kripto paraların devrinin geçmeyeceğini belirten tartışmalar bulunduğundan, AMD’nin gelirinin net bir şekilde paylaşılabilmesi için bir zorlama gerekebilir.