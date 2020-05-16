Amatörler 19 Mayıs öncesi Türk bayrağını dalgalandırdı

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı gösteri ve kutlama etkinlikleri dün sokağa çıkma yasağında başladı. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu kurucusu Kemal Bektaş tarafından her yıl organize edilen anma günü bu yıl koşu yerine teknelerle boğaz turu olarak gerçekleştirildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve TASK Başkanı Ali Düşmez, yöneticiler Ali Tanrıyaşükür, Ufuk Tatar, Asım Özdemir, Cemal Kabil ile yöneticilerin sosyal mesafeli katıldığı tören Sarayburnu'nda Atatürk'ün büstüne çelenk koymakla başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Ali Düşmez yaptığı konuşmada "Türkiye Amatör Spor kulüpleri olarak her 19 Mayıs'ta koşu düzenleriz. Bu yıl korona ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle özel izinle koşmak yerine teknelerle süslenmiş ay yıldızlı bayraklarımızla boğazda tekne konvoyu düzenledik. Onursal Başkanımız Kemal Bektaş'ın büyük emek verdiği bu organizasyon mükemmel geçti. Boğazdan geçerken çalınan marşlara vatandaşlarımız evlerinden eşlik ederek alkışladılar. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkmıştır. ve bugünün itilaf devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş savaşının başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk bu bayramı gençliğe armağan etmiştir. bizde unutturmamak için bu organizasyonları her 19 Mayıs'ta düzenliyoruz. Bize destek veren ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz." dedi



