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Amatörde de Kevin Grosskreutz vakası yaşandı ama sonu mutlu bitti

#Futbol#Kevin Grosskreutz#TFF
Amatörde de Kevin Grosskreutz vakası yaşandı ama sonu mutlu bitti

Galatasaray’ın 2015-2016 sezonunda transferin son gününde takıma dahil ettiği ancak belgelerini transfer sistemine zamanında ve tam olarak giremediği için oynatamadığı Kevin Grosskreutz’un durumunun benzeri İstanbul 1. Amatör Lig’de yaşandı. Tek fark transfer bu kez mutlu sonla bitti.

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İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden FK 1864 ocak ayı transfer döneminde ABD’nin Columbus FC takımından Iraklı Omar Abdulwahid Ibraheem’le anlaştı.

Yeşil-sarılı ekip gerekli belgelerle TFF’ye başvurdu, TFF de prosedür gereği ABD Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunup oyuncuyla ilgili yanıt bekledi. Bu bekleyiş uzun sürerken Türkiye’de transfer dönemi kapandı.

Belgeleri zamanında teslim etmesine karşın mağdur duruma düşen FK 1864 Kulübü konuyu FIFA’ya taşıdı. Kulüp Başkanı İsa Tunçer’in imzasıyla yapılan başvuruda süreçle ilgili bilgilendirme yapıldı ve mağduriyetin giderilmesi istendi.

FIFA’dan olumlu yanıt gelince transfer dönemi sona ermesine karşın Omar Abdulwahid Ibraheem ile bir istisna yapıldı ve 29 Mart’ta futbolcunun lisansı TFF tarafından çıkarıldı.

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Omar bu hafta sonu teknik ekibin görev vermesi durumunda Alemdarspor karşısında forma giyecek.

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#Futbol#Kevin Grosskreutz#TFF

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