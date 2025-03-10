Amatör maçta ortalık karıştı! Kırmızı kart gördü, hakeme yumruk attı

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Elazığ 1’inci Amatör Lig Play-Off Grubu 4’üncü hafta karşılaşmasında dün Karakoçanspor ile Elazığ DSİ Spor karşı karşıya geldi. Mücadele Karakoçanspor’un 2-1 üstünlüğüyle sürerken, maçın 85’inci dakikasın skor 3-1 oldu. Elazığ DSİ Spor takım kaptanı Hüseyin Eker, golün ardından hakeme tepki gösterdi. Bunun üzerine kırmızı kart gören Eker, hakeme yumruk attı. Eker, saha dışına çıkarılırken, hakemin dudağına pansuman yapıldı. Olayın ardından hakem 89’uncu dakikada federasyon sorumlusu ile görüştükten sonra maçı sona erdirdi. Yumruklu saldırı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yine Bölgesel Amatör Lig’e yükselme mücadelesinde Yol Spor ile Kovancılar Spor karşı karşıya gelmiş, maçın uzatma dakikalarında yenilen gol sonrası Kovancılar Spor'da bazı futbolcular ve saha dışından gelen kişiler, hakemler Yunus Emre Atik, İbrahim Balanyan, Taha Doğan ve Koray Sertkaya’ya fiziksel saldırıda bulunmuştu

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