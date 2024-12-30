Amatör Lig'de olaylı maç: 5 gol, 6 kırmızı kart!

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Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 9. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Tomarza Belediyespor karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı ve 5 kırmızı kartın çıktığı olaylı maçta kazanan 4-2'lik sonuçla Kocasinan Şimşekspor oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Buse Özgül, Okan Kalmak

Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Mehmet Ali İmren, Mertcan Babayiğit, Murat Uyanık, Fatih Atik, Bulut Akbaş, Mehmet Tek, Cengiz Eşme (Enes Binici dk.46), Hüseyin Barış Temizyürek (Arda Burak Avcı dk.46), Mecit Kaan Ateş

Tomarza Belediyespor: Deniz, Mert Celayir, Şükrü Pekel, İsa Eren Karabağ (Mehmet Helvacı dk.50), Fatih Akbudak (Burak Akbudak dk.77), Hakan Gazioğlu, Ahmet Can Öztürk, Aykut Yıldı, Enes Karabulut, Oğuz Menekşe (Erol Hayta dk.87), Sabri Uzun

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Goller: Mecit Kaan Ateş (dk.44, dk.45 ve dk. 90+4 pen), Mehmet Tek (dk.60) (Kocasinan Şimşekspor), Ahmet Can Öztürk (dk.30), Hakan Gazioğlu (dk.64 pen) (Tomarza Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: Ali Özkan (devre arası) , Mehmet Ali İmren (dk. 65) (Kocasinan Şimşekspor), Mert Celayir (devre arası) Selçuk Yılmaz (devre arası), Sabri Uzun (dk. 90+3) (Tomarza Belediyespor)