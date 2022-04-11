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Amatör lig maçında kavga! Yumruklar havada uçuştu...

#Sakarya 1. Amatör Lig#Amatör Ligler#Kavga
Amatör lig maçında kavga Yumruklar havada uçuştu...

Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan kavga tribüne sıçradı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga güçlükle ayrıldı.

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Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde 5. grubun ikinci haftasında Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor, Erenler Atatürk 1 No'lu sahada karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen mücadele 1-1 ile devam ederken futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginlik maçı izleyen taraftarlar arasında devam etti. İki takım taraftarları arasında yaşanan arbedede, tekme ve yumruklar konuştu. Kavga, polis ekipleri ve maçı izleyen diğer vatandaşların müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Mücadelede Akçayspor’un 4-2'lik galibiyetiyle neticelendi.

Amatör lig maçında kavga Yumruklar havada uçuştu...

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#Sakarya 1. Amatör Lig#Amatör Ligler#Kavga

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