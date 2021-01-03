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Haber Giriş: 03.01.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Amanda Kurtovic, Kastamonu Belediyespor'da

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Amanda Kurtovic, Kastamonu Belediyespor'da
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Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Norveçli Amanda Kurtovic'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Kurtovic'in transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Dünyanın en prestijli hentbolcularından biri olan Kurtovic'in Kastamonu Belediyespor forması giyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 2 sezondur Györi Audi Eto KC forması giyen deneyimli oyuncu Kurtovic, büyük ailemizin bir parçası oldu. Son 10 sezonda Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele eden, kariyerinde olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu bulunan deneyimli sağ oyun kurucu, Avrupa şampiyonluğu hedefinde gücümüze güç katacak. Norveçli oyuncu artık Kastamonu'muzun başarısı için mücadele edecek."

Amanda Kurtovic, Kastamonu Belediyesporda

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