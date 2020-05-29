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GeriFutbol Aly Malle, Trabzonspor yolunda | Son Dakika Transfer Haberleri
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Haber Giriş: 29.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Aly Malle, Trabzonspor yolunda | Son Dakika Transfer Haberleri

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Aly Malle, Trabzonspor yolunda | Son Dakika Transfer Haberleri
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Trabzonspor, Malili orta saha Aly Malle için Balıkesirspor’la prensip anlaşmasına vardı.

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Radyospor’a yaptığı açıklamada “Aly Malle’nin 2 hafta önce Udinese’den sözleşme opsiyonunu kullandık ardından transferi konusunda Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardık. Gelecek hafta transfer resmiyet kazanacak. Kulübümüz Malle’nin bir sonraki satışından pay alacak” dedi.

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