Alvaro Negredo'dan Beşiktaş itirafı: 'Gözüm kapalı giderim!'

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2017-18 sezonunda Beşiktaş forması giyen İspanyol forvet Alvaro Negredo, siyah-beyazlı kulüp hakkında bir röportaj verdi.

İşte Negredo'nun sözleri;

"O takım harikaydı. Sevilla'da birlikte oynadığım Adriano, Gary Medel, Türk Milli Takımı'nda forvet olan Cenk Tosun ve daha birçok çok iyi oyuncumuz vardı. Hem oyuncu hem de taraftar olarak futboldan en çok keyif aldığım yerlerden biriydi. Takım etrafındaki tutku seviyesi inanılmazdı."

"BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRACAK OLSAM GÖZÜM KAPALI GİDERİM"

"Kültürünü, atmosferini ve tutkusunu hissediyorsunuz. İnsana duyguları çok yoğun hissettiren bir yer. Gelecekte biri bana Beşiktaş gibi bir takımı çalıştırabileceğimi söylese, gözlerim kapalı giderdim."

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"TARAFTARLAR TAKIM İÇİN YAŞIYOR"

"Takım için yaşıyorlar. Çok fazla duygu üretiyorlar ve hem iyiyi hem de kötüyü hissetmenizi sağlıyorlar. Oldukça radikal olabiliyorlar ama bence bu da onu bu kadar özel bir deneyim yapan şeylerden biri. Türklerin futbola olan tutkusu harika."

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QUARESMA...

"Olağanüstü bir oyuncuydu. O kadar çok becerisi ve yeteneği vardı ki, bir forvetin ona uyum sağlaması bazen zor oluyordu. Hareketlerinizi ona göre uyarlamanız gerekiyordu. Soyunma odasını paylaştığım en yetenekli oyunculardan biriydi. Ayrıca çok karakterliydi ve çok sıkı antrenman yapardı. Arkadaş olduk. Bazen maçlar sırasında belirli bir pas veya karardan dolayı birbirimize kızardık ama bu futbolun bir parçası. Soyunma odasında veya maçın ortasında, etrafınızda çok fazla insan ve duygu var. Ama onunla çok iyi bir ilişkim var ve Türkiye'deki zamanımla ilgili çok güzel anılarım var."