MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlvaro Negredo La Liga'ya geri döndü!
GeriFutbol Alvaro Negredo La Liga'ya geri döndü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

Alvaro Negredo La Liga'ya geri döndü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alvaro Negredo La Liga'ya geri döndü!
Abone Olgoogle-news

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve son 1,5 yılı Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'da geçiren deneyimli futbolcu Alvaro Negredo, İspanya La Liga'nın yeni ekibi Cadiz'e transfer oldu.

Bu sezon La Liga'ya yükselen Cadiz, transfer çalışmalarını kapsamında İspanyol golcü Alvaro Negredo'yu kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Negredo ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Al Nasr ile 2019-2020 sezonunda 26 maça olan Negredo, 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

34 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2017'de geldiği Beşiktaş'tan Eylül 2018'de ayrılmıştı. Deneyimli futbolcu kariyerinde ayrıca Rayo Vallecano, Real Madrid, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough ve Al Nasr takımlarında mücadele etti.

Alvaro Negredo La Ligaya geri döndü

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle